В Туркменистане состоится аукцион по продаже объектов госсобственности

Министерство финансов и экономики Туркменистана проводит аукцион по продаже объектов государственной собственности

Министерство финансов и экономики Туркменистана проводит аукцион по продаже объектов государственной собственности.

Как сообщает Report со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан», на продажу будут выставлены объекты Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Государственного концерна «Туркменхимия», Государственного объединения «Туркменхалы», хякимликов Лебапского и Марыйского велаятов.

К участию в аукционе допускаются в установленном законодательством Туркменистана порядке граждане Туркменистана, граждане иностранных государств, а также негосударственные юридические лица Туркменистана и юридические лица иностранных государств, подавшие заявку по установленной форме, внёсшие задаток и специальный сбор и прошедшие регистрацию для участия в аукционе в установленный срок.

Приём заявок и регистрация участников производятся Министерством финансов и экономики Туркменистана со дня опубликования настоящего информационного сообщения и заканчиваются за 24 часа до начала проведения аукциона. Регистрация участников начинается в день аукциона в 9.00. Проведение аукциона запланировано на 14 мая.

Консультации о порядке участия в аукционе и предоставление дополнительной информации об объектах приватизации производятся отделом имущественных отношений и поддержки предпринимательства министерства финансов и экономики Туркменистана и профильными отделами имущественных отношений и поддержки предпринимательства отдела финансов и экономики велаятов и г. Ашхабада.

Аукцион состоится в 10.00 в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.

Контактные телефоны:

В Ашхабаде (+993 12) 92-26-11; 39-46-72 / 75;

В городе Анау (+993 137) 33-0-21; 33-1-80;

В городе Балканабад (+993222) 7-89-34; 7-89-17; 7-89-53

В городе Дашогуз (+993 322) 9-10-19; 9-15-10;

В городе Туркменабат (+993422) 6-11-52; 6-11-59;

В городе Мары (+993522) 6-06-87; 6-06-41.

Также на веб-сайте: www.fineconomic.gov.tm.