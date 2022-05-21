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В Туркменистане Сейдинский НПЗ увеличивает выработку готовой продукции

В Туркменистане Сейдинский НПЗ увеличивает выработку готовой продукции В Туркменистане Сейдинский нефтеперерабатывающий завод за последние 4 месяца 2022 года увеличил выработку готовой продукции, в частности автомобильного бензина.
В регионе
21 мая 2022 г. 18:27
В Туркменистане Сейдинский НПЗ увеличивает выработку готовой продукции

В Туркменистане Сейдинский нефтеперерабатывающий завод за последние 4 месяца 2022 года увеличил выработку готовой продукции, в частности автомобильного бензина.

Как передает Report, на предприятии за январь-апрель текущего года было произведено 83,5 тыс. тонн бензина, что больше на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за обозначенный период на заводе переработано 162,8 тыс. тонн сырья. Из него специалисты изготовили более 155,9 тыс. тонн готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе дизельное топливо, дорожный битум, вакуумный газойль.

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