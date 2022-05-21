В Туркменистане Сейдинский НПЗ увеличивает выработку готовой продукции

В Туркменистане Сейдинский нефтеперерабатывающий завод за последние 4 месяца 2022 года увеличил выработку готовой продукции, в частности автомобильного бензина.

В Туркменистане Сейдинский нефтеперерабатывающий завод за последние 4 месяца 2022 года увеличил выработку готовой продукции, в частности автомобильного бензина.

Как передает Report, на предприятии за январь-апрель текущего года было произведено 83,5 тыс. тонн бензина, что больше на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за обозначенный период на заводе переработано 162,8 тыс. тонн сырья. Из него специалисты изготовили более 155,9 тыс. тонн готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе дизельное топливо, дорожный битум, вакуумный газойль.