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В Туркменистане пройдут внеочередные президентские выборы

В Туркменистане пройдут внеочередные президентские выборы Названа дата внеочередных президентских выборов в Туркменистане.
В регионе
12 февраля 2022 г. 11:30
В Туркменистане пройдут внеочередные президентские выборы

Названа дата внеочередных президентских выборов в Туркменистане.

Как сообщает Report со ссылкой на RBC, выборы состоятся 12 марта.

Накануне президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении передать свой пост молодому руководителю.

Президент Гурбангулу Бердымухамедов по итогам заседания верхней палаты парламента заявил о том, что молодым нужно дать дорогу к госуправлению страной.

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности",— добавил Бердымухамедов.

Он также заявил, что два года назад "достиг возраста пророка и хочет сегодня обсудить непростое решение о себе, к которому пришел".

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistanda növbədənkənar prezident seçkiləri keçiriləcək

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