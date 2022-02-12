В Туркменистане пройдут внеочередные президентские выборы

Названа дата внеочередных президентских выборов в Туркменистане.

Названа дата внеочередных президентских выборов в Туркменистане.

Как сообщает Report со ссылкой на RBC, выборы состоятся 12 марта.

Накануне президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении передать свой пост молодому руководителю.

Президент Гурбангулу Бердымухамедов по итогам заседания верхней палаты парламента заявил о том, что молодым нужно дать дорогу к госуправлению страной.

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности",— добавил Бердымухамедов.

Он также заявил, что два года назад "достиг возраста пророка и хочет сегодня обсудить непростое решение о себе, к которому пришел".