В Туркменистане пройдет церемония открытия города Аркадаг

Церемония открытия нового города Аркадаг (в переводе с туркменского "Покровитель", так в стране называют экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова) состоится 29 июня. Постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Церемония открытия нового города Аркадаг (в переводе с туркменского "Покровитель", так в стране называют экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова) состоится 29 июня. Постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Как передает Report со ссылкой на официальную газета "Нейтральный Туркменистан", министерству иностранных дел страны, хякимлику (мэрии) города Аркадаг, министерству торговли и внешнеэкономических связей, министерству культуры и Союзу промышленников и предпринимателей предписано обеспечить проведение церемонии открытия города на высоком организационном уровне.

В ходе прошедшего накануне выездного заседания кабмина страны, отмечает газета, был также дан старт строительства второй очереди города Аркадаг. В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий, в числе которых многоэтажные комфортабельные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы. Как ранее сообщалось, в строительство первой очереди инвестировано $3,3 млрд.

Две очереди города займут 1 002 га, его население составит около 73 тыс. человек (первой очереди - 43 тыс. человек). Впервые в истории страны на законодательном уровне городу был придан статус города государственного значения (такого статуса не имеет даже столица республики - Ашхабад). Закон о таком статусе города Аркадаг вступил в силу 24 марта. Как пояснял заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Рашид Мередов, все вопросы связанные с определением территории города, организации в нем деятельности государственных органов и другие аспекты управления городом находятся в ведении государства и будут решаться в установленном порядке центральными органами государственной власти страны.