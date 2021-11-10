В Туркменистане проходит онлайн-конференция «Türkmentel-2021»

Сегодня в Ашхабаде открылась XIV Международная научная конференция в сфере телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Türkmentel-2021», которая проходит в онлайн-режиме.

Сегодня в Ашхабаде открылась XIV Международная научная конференция в сфере телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Türkmentel-2021», которая проходит в онлайн-режиме.

Как сообщает Report, президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил участников и гостей международного форума с началом работы.

Конференция имеет большое значение для активного внедрения в жизнь передовых технологий и инновационных разработок, укрепления международного сотрудничества в сфере телекоммуникаций, а главное, для всестороннего развития Туркменистана, говорится в тексте обращения.

«Опираясь на мировую практику высоких технологий и инноваций, мы модернизируем национальную экономику и добиваемся больших успехов в социальном развитии нашей независимой Отчизны. Приводя в соответствие требованиям времени структуру цифровых технологий, материально-техническую и правовую базу, мы проводим глубокие научно-технические реформы и реализуем крупные проекты в этой сфере.

В настоящее время в инфраструктуре телекоммуникаций успешно ведется работа по внедрению инноваций, цифровых технологий и информационно-коммуникационного оборудования, отвечающих международным стандартам, достижению качественно нового уровня современных конкурентоспособных услуг. В этом контексте большое внимание уделяется и вопросу подготовки специалистов высокой квалификации. Вкладываются значительные инвестиции в создание и модернизацию предприятий и учреждений связи», - заявил президент Туркменистана.

По словам президента Бердымухамедова, прокладывая через свою территорию оптико-волоконные магистральные системы связи международного значения, Туркменистан выполняет роль транспортно-коммуникационного центра Великого Шелкового пути. Эти проекты, являясь важнейшими ответвлениями транзитных систем не только в регионе Центральной Азии, но и в направлениях Восток–Запад, Север–Юг, способствуют развитию экономик соседних государств.

Будучи приверженной расширению плодотворных связей, Туркменистан успешно присоединяется к числу стран, добивающихся высоких показателей во всех сферах, что вызывает внимание мирового сообщества. Эффективно претворяя в жизнь политику «открытых дверей», Туркменистан вместе с государствами-партнерами активно участвует в возрождении в новых условиях Великого Шелкового пути, в давние времена объединившего культуры Востока и Запада.

Огромно значение XIV Международной онлайн-конференции «Türkmentel-2021» в культурно-экономическом сближении народов, в решении важнейших вопросов устойчивого развития государств, в совершенствовании системы коммуникаций, обеспечивающей инновационный путь развития, в реализации крупных проектов мирового уровня, претворении в жизнь национальных программ. Значимость форума подтверждает участие в его работе представителей иностранных компаний, организаций и бизнесменов, заинтересованных в развитии плодотворного сотрудничества в сфере телекоммуникаций, говорится в обращении.

Глава Туркменистана выразил уверенность, что данный форум сыграет важную роль в обмене опытом между отечественными и иностранными специалистами, дальнейшем расширении связей, обсуждении взаимовыгодных проектов, новых технологий, научных открытий.