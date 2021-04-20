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В Туркменистане продлили сроки тендера на строительство новых производств

В Туркменистане продлили сроки тендера на строительство новых производств Государственный концерн "Туркменхимия" от имени тендерной комиссии продлил срок международного тендера на проектирование и строительство заводов
В регионе
20 апреля 2021 г. 11:31
В Туркменистане продлили сроки тендера на строительство новых производств

Государственный концерн "Туркменхимия" от имени тендерной комиссии продлил срок международного тендера на проектирование и строительство заводов по производству йода, брома и их производных с реконструкцией сырьевых баз йодного завода "Балканабат", который расположен в Балканском велаяте, сообщает Report.

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