В Туркменистане продлили сроки тендера на строительство новых производств

Государственный концерн "Туркменхимия" от имени тендерной комиссии продлил срок международного тендера на проектирование и строительство заводов

Государственный концерн "Туркменхимия" от имени тендерной комиссии продлил срок международного тендера на проектирование и строительство заводов по производству йода, брома и их производных с реконструкцией сырьевых баз йодного завода "Балканабат", который расположен в Балканском велаяте, сообщает Report.