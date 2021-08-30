В Туркменистане построят газохимический завод по производству аммиака и метанола

Вице-премьер Туркменистана Шахым Абдрахманов во время заседания правительства доложил президенту страны о завершившихся переговорах с компанией Haldor Topsoe (Дания).

Вице-премьер Туркменистана Шахым Абдрахманов во время заседания правительства доложил президенту страны о завершившихся переговорах с компанией Haldor Topsoe (Дания).

Как сообщает Report, предметом диалога с зарубежными коллегами был проект строительства в Туркменистане малогабаритного газохимического завода по производству аммиака и метанола из природного газа.

По итогам обсуждения был составлен Меморандум о взаимопонимании, который будет основой для подготовки технико-экономического обоснования проекта.

Ожидается, что возведение нового завода по промышленной переработке "голубого" топлива не только укрепит импортозамещающий потенциал туркменской экономики, но и значительно увеличит объемы газохимической продукции, поставляемой за рубеж.