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В Туркменистане построят газохимический завод по производству аммиака и метанола

В Туркменистане построят газохимический завод по производству аммиака и метанола Вице-премьер Туркменистана Шахым Абдрахманов во время заседания правительства доложил президенту страны о завершившихся переговорах с компанией Haldor Topsoe (Дания).
В регионе
30 августа 2021 г. 15:51
В Туркменистане построят газохимический завод по производству аммиака и метанола

Вице-премьер Туркменистана Шахым Абдрахманов во время заседания правительства доложил президенту страны о завершившихся переговорах с компанией Haldor Topsoe (Дания).

Как сообщает Report, предметом диалога с зарубежными коллегами был проект строительства в Туркменистане малогабаритного газохимического завода по производству аммиака и метанола из природного газа.

По итогам обсуждения был составлен Меморандум о взаимопонимании, который будет основой для подготовки технико-экономического обоснования проекта.

Ожидается, что возведение нового завода по промышленной переработке "голубого" топлива не только укрепит импортозамещающий потенциал туркменской экономики, но и значительно увеличит объемы газохимической продукции, поставляемой за рубеж.

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Версия на английском языке Turkmenistan to build ammonia, methanol plant with Danish company

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