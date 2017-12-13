В Туркменистане подорожали хлеб и другие продукты питания

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Туркменистане накануне праздников Дня Нейтралитета и Нового года, наряду с распоряжением главы государства об обеспечении "продовольственного изобилия", подорожали основные продукты питания. Как передает Report, об этом сообщает CA-NEWS со ссылкой на источники.

По словам источников, в настоящее время куриные окорочка иностранного производства, в государственных магазинах стоят 8 манатов (2,3 долларов США) за килограмм, но отпускается данный товар по 1 кг в руки. В частных магазинах эти же куриные окорочка можно купить в неограниченном количестве по 10 манатов за кг.

Еще два источника в Туркменистане сообщают о подорожании хлеба. По их словам, в течение последних 10 дней, подорожание хлеба и муки наблюдается почти во всех областях страны.

"Если говорить о ценах на самых дешевый хлеб, в Дашогузе хлеб весом 450-500 г, стоимостью 1 манат, сейчас продается за 1 манат 40 тенге. В Балканской области такой же хлеб стоимостью 1 манат, сейчас можно купить за 1 манат 50 тенге. Такая же цена в Марыйской области", - рассказал обозреватель из Туркменистана Аманмырат Бугаев.

По его словам, стоимость хлеба зависит от качества муки и ингредиентов, так, в настоящее время в Ашхабаде хлеб на молоке, стоивший примерно неделю назад 2 маната, стоит сейчас 3-3,5 маната.

Рост цен коснулся овощей и фруктов, конфет. Эти продукты подорожали вдвое. Вместе с повышением цен на продовольствие, подорожали и промышленные товары, например, почти вдвое подорожала детская одежда.