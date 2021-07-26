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В Туркменистане планируется наладить производство геомембран для водного хозяйства

В Туркменистане планируется наладить производство геомембран для водного хозяйства Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана планируют наладить производство геомембран и геотекстиля для использования в проектах водного хозяйства, сообщает Report.
В регионе
26 июля 2021 г. 16:30
В Туркменистане планируется наладить производство геомембран для водного хозяйства

Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана планируют наладить производство геомембран и геотекстиля для использования в проектах водного хозяйства, сообщает Report.

Гидроизоляционные синтетические материалы позволят сократить потерю воды в искусственных водоемах, резервуарах и каналах на открытом грунте, которые в основном используются для нужд сельхозпроизводителей.
Таким образом, начало производства геомембран будет способствовать рачительному использованию водных ресурсов и реализации потенциала орошаемого земледелия в Туркменистане.

Для производства материала планируется использовать полипропилен и полиэтилен из Киянлынского полимерного комплекса.

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