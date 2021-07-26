В Туркменистане планируется наладить производство геомембран для водного хозяйства

Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана планируют наладить производство геомембран и геотекстиля для использования в проектах водного хозяйства, сообщает Report.

Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана планируют наладить производство геомембран и геотекстиля для использования в проектах водного хозяйства, сообщает Report.

Гидроизоляционные синтетические материалы позволят сократить потерю воды в искусственных водоемах, резервуарах и каналах на открытом грунте, которые в основном используются для нужд сельхозпроизводителей.

Таким образом, начало производства геомембран будет способствовать рачительному использованию водных ресурсов и реализации потенциала орошаемого земледелия в Туркменистане.

Для производства материала планируется использовать полипропилен и полиэтилен из Киянлынского полимерного комплекса.