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В Туркменистане открылся первый клуб ЮНЕСКО

В Туркменистане открылся первый клуб ЮНЕСКО Первый в Туркмении клуб ЮНЕСКО открылся в Ашхабаде в Национальном институте мировых языков.
В регионе
25 июля 2022 г. 08:00
В Туркменистане открылся первый клуб ЮНЕСКО

Первый в Туркмении клуб ЮНЕСКО открылся в Ашхабаде в Национальном институте мировых языков.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщило официальное издание "Туркменистан: Золотой век".

Клуб называется "Языки мира", он намерен заниматься пропагандой гуманистических принципов и идеалов этой международной организации, отмечает издание. Проект реализован секретариатом Национальной комиссии Туркмении по делам ЮНЕСКО.

В ближайшее время в стране планируется открытие еще двух клубов ЮНЕСКО: в институте международных отношений МИД Туркмении, а также в одном из региональных вузов.

Напомним, что клубы ЮНЕСКО - объединение людей, разделяющих принципы и идеалы организации.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistanda ilk YUNESKO klubu açılıb

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