В Туркменистане открылся первый клуб ЮНЕСКО

Первый в Туркмении клуб ЮНЕСКО открылся в Ашхабаде в Национальном институте мировых языков.

Первый в Туркмении клуб ЮНЕСКО открылся в Ашхабаде в Национальном институте мировых языков.

Как передает Report , об этом в воскресенье сообщило официальное издание "Туркменистан: Золотой век".

Клуб называется "Языки мира", он намерен заниматься пропагандой гуманистических принципов и идеалов этой международной организации, отмечает издание. Проект реализован секретариатом Национальной комиссии Туркмении по делам ЮНЕСКО.

В ближайшее время в стране планируется открытие еще двух клубов ЮНЕСКО: в институте международных отношений МИД Туркмении, а также в одном из региональных вузов.

Напомним, что клубы ЮНЕСКО - объединение людей, разделяющих принципы и идеалы организации.