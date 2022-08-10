В Туркменистане обсудят механизмы транзита для стран, не имеющих выхода к морю

Конференция министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, состоится 15-16 августа в городе Туркменбаши, в курортной зоне Аваза.

Конференция министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, состоится 15-16 августа в городе Туркменбаши, в курортной зоне Аваза.

Как передает Report, основная тема форума - "Финансирование для улучшения связи". Предстоящая встреча министров станет частью подготовки к Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в 2024 году.

Министры и делегации рассмотрят решающую роль транспорта для восстановления после COVID-19, смягчения последствий изменения климата и адаптации, поделятся видением, опытом своих стран и инновационными подходами и решениями для финансирования транспортной инфраструктуры, улучшения ее технического обслуживания, обсудят развитие сотрудничества в области транспортного сообщения и связности для повышения торгового потенциала.

Устойчивый транспорт является спасательным кругом для современной экономики и лежит в основе экономического развития. 32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ) с населением 533 млн человек, имеют общие проблемы из-за своего географического положения, что влияет на их экономическое взаимодействие с остальным миром. Им требуется надежная транспортная инфраструктура и эффективные механизмы транзита для участия в мировой торговле.

В конференции примут участие министры транспорта РСНВМ. Приглашены также страны транзита и страны-доноры, представители учреждений системы ООН, других международных, региональных и субрегиональных организаций и финансовых учреждений, частного сектора, неправительственных организаций, научных кругов и других заинтересованных сторон.

Отдельные сессии будут посвящены таким вопросам, как ускорение цифровизации для улучшения транзита и упрощения процедур торговли, экологически устойчивые транспортные системы, безопасность дорожного движения.