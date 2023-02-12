О нас

В Туркменистане назначен вице-премьер по ТЭК

В Туркменистане назначен вице-премьер по ТЭК Президент Сердар Бердымухамедов освободил Шахыма Абдрахманова от должности заместителя председателя Кабинета министров в связи с переходом на другую работу.
В регионе
12 февраля 2023 г. 11:00
В Туркменистане назначен вице-премьер по ТЭК

Президент Сердар Бердымухамедов освободил Шахыма Абдрахманова от должности заместителя председателя Кабинета министров в связи с переходом на другую работу.

Как передает Report, новым вице-премьером, курирующим ТЭК, глава государства назначил Ашыргулы Беглиева, который с апреля 2022 года и до настоящего момента был в должности советника президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам.

Сердар Бердымухамедов также обозначил главные задачи, стоящие перед отраслью. Это, прежде всего, обеспечение надежного снабжения природным газом отечественных и зарубежных его потребителей, дальнейшее промышленное освоение месторождения "Галкыныш", разведка и разработка углеводородных залежей в Каспийском регионе, в том числе с привлечением иностранных компаний, строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

В этом же ряду – повышение нефтедобычи, наращивание производственной мощности комплекса нефтеперерабатывающих заводов в Туркменбаши и Сейдинского НПЗ и др.

Аширгулы Беглиев ранее работал на различных руководящих должностях в нефтегазовой сфере. С 2015 года по 2017 год возглавлял Государственный концерн "Туркменгаз". До этого работал заместителем директора Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi