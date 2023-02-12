В Туркменистане назначен вице-премьер по ТЭК

Президент Сердар Бердымухамедов освободил Шахыма Абдрахманова от должности заместителя председателя Кабинета министров в связи с переходом на другую работу.

Президент Сердар Бердымухамедов освободил Шахыма Абдрахманова от должности заместителя председателя Кабинета министров в связи с переходом на другую работу.

Как передает Report, новым вице-премьером, курирующим ТЭК, глава государства назначил Ашыргулы Беглиева, который с апреля 2022 года и до настоящего момента был в должности советника президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам.

Сердар Бердымухамедов также обозначил главные задачи, стоящие перед отраслью. Это, прежде всего, обеспечение надежного снабжения природным газом отечественных и зарубежных его потребителей, дальнейшее промышленное освоение месторождения "Галкыныш", разведка и разработка углеводородных залежей в Каспийском регионе, в том числе с привлечением иностранных компаний, строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

В этом же ряду – повышение нефтедобычи, наращивание производственной мощности комплекса нефтеперерабатывающих заводов в Туркменбаши и Сейдинского НПЗ и др.

Аширгулы Беглиев ранее работал на различных руководящих должностях в нефтегазовой сфере. С 2015 года по 2017 год возглавлял Государственный концерн "Туркменгаз". До этого работал заместителем директора Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана.