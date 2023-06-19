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В Туркменистане намерены потушить горящий 50 лет газовый кратер

В Туркменистане намерены потушить горящий 50 лет газовый кратер Специалисты госконцерна "Туркменгаз" подготовили проект тушения газового кратера Дарваза в пустыне Каракумы, загоревшегося более 50 лет назад из-за обвала разведочной шахты.
В регионе
19 июня 2023 г. 20:00
В Туркменистане намерены потушить горящий 50 лет газовый кратер

Специалисты госконцерна "Туркменгаз" подготовили проект тушения газового кратера Дарваза в пустыне Каракумы, загоревшегося более 50 лет назад из-за обвала разведочной шахты.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила заведующая лабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) природного газа концерна Ирина Лурьева.

Речь идет об одной из туристических достопримечательностей страны. Кратер, прозванный в народе и туристами "Врата ада", с 2018 года официально называется "Сияние Каракумов".

"У нас составлен проект, основная суть которого - ограничить приток газа к этой аварийной скважине", - сказала Лурьева, добавив, что предложение "находится на стадии одобрения" профильных ведомств.

По ее словам, месторождение, на котором произошла авария, имеет очень сложное геологическое строение, характеризующееся множеством очень тонких пластов породы, которые залегают неглубоко от поверхности - до 1 тыс. метров.

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Версия на английском языке Turkmenistan might extinguish Gates of Hell

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