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В Туркменистане проходит международный медиа-форум

В Туркменистане проходит международный медиа-форум В Туркменистане cтартовал международный медиа-форум "Региональный диалог при участии политологов и журналистов".
В регионе
30 июня 2021 г. 14:58
В Туркменистане проходит международный медиа-форум

В Туркменистане cтартовал международный медиа-форум "Региональный диалог при участии политологов и журналистов".

Информационное агентство Report принимает участие в международном Медиа-форуме "Региональный диалог при участии политологов и журналистов".

В рамках форума ожидаются выступления генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Хади Солейманпура, генсека Совета сотрудничества тюркоязычных стран Багдада Амреева.

В работе медиа-форума принимают участие около 100 участников из таких стран, как Азербайджан, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Грузия и т.д.

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