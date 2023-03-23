В Туркменистане на досрочном голосовании на выборах проголосовали 1,82% избирателей

Досрочное голосование по выборам депутатов в Меджлис (парламент) Туркменистана проходит с 16 марта, по данным на 21 марта проголосовали 1,82% избирателей.

Досрочное голосование по выборам депутатов в Меджлис (парламент) Туркменистана проходит с 16 марта, по данным на 21 марта проголосовали 1,82% избирателей.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

"По состоянию на 21 марта 2023 года, 1,82% общего числа зарегистрированных избирателей по Туркменистану приняли участие в голосовании", - говорится в сообщении.

Досрочное голосование проводится ежедневно с 08.00 до 18.00, оно завершится 25 марта. Для голосования созданы 42 участка при дипломатических представительствах и консульствах Туркменистана за рубежом. Ожидается, что в зарубежных странах проголосуют 13 078 избирателей. Всего в Туркменистане зарегистрировали 3 496 475 избирателей.

Выборы в парламент Туркменистана назначены на 26 марта. Также в этот день будут избираться члены народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.