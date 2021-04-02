В Туркменистане на 14 апреля запланирован крупный аукцион объектов госсобственности

14 апреля Министерство финансов и экономики Туркменистана проведёт аукцион по продаже объектов государственной собственности

14 апреля 2021 года Министерство финансов и экономики Туркменистана проведёт аукцион по продаже объектов государственной собственности.

Как сообщает Report, на продажу будут выставлены объекты Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, агентства «Туркменавтоулаглары», Государственного объединения «Туркменхалы», хякимликов Лебапского и Марыйского велаятов.

Ознакомиться с перечнем объектов можно в сегодняшнем выпуске газеты «Нейтральный Туркменистан».

Аукцион состоится в 10:00 в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.