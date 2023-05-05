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В Туркменистане будет создан учебно-методический центр ФИФА

В Туркменистане будет создан учебно-методический центр ФИФА В Туркменистане будет создан учебно-методический центр Международной федерации футбола (ФИФА).
В регионе
5 мая 2023 г. 08:41
В Туркменистане будет создан учебно-методический центр ФИФА

В Туркменистане будет создан учебно-методический центр Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает Report, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам прошедшей накануне встречи главы республики Сердара Бердымухамедова с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Центр будет создан в строящемся городе Аркадаг. Он, как планируется, будет способствовать популяризации футбола в стране, дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества с ФИФА и другими заинтересованными зарубежными партнерами.

Дж. Инфантино обсудил с туркменским лидером вопросы развития футбола в стране. С. Бердымухамедов отметил, что республика придает большое значение укреплению сотрудничества с ФИФА и объединению усилий на международном уровне для широкого распространения футбола.

Функционер, в свою очередь, высоко оценил масштабную работу по популяризации массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта высших достижений, которая проводится в Турменистане.

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