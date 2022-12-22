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В Туркменистане административный центр велаята переименован в "Аркадаг"

В Туркменистане административный центр велаята переименован в "Аркадаг" 21 декабря 2022 года на расширенном заседании правительства Туркменистана председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Г. Маммедова объявила о принятом Постановлении отнести к категории города с правами этрапа новый, современный административный цент
В регионе
22 декабря 2022 г. 11:48
В Туркменистане административный центр велаята переименован в Аркадаг

21 декабря 2022 года на расширенном заседании правительства Туркменистана председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Г. Маммедова объявила о принятом Постановлении отнести к категории города с правами этрапа новый, современный административный центр Ахалского велаята и присвоить ему наименование "Аркадаг".

Как передает Report, согласно документу, административный центр Ахалской области будет перенесен в город Аркадаг. При этом площадь в 2 370 гектаров Гёктепинского района Ахалской области переходит в административную территорию города Аркадаг.

Данное решение было принято при учете пожеланий жителей Ахалского региона и граждан страны, ходатайства общественных объединений и представление Кабмина, в соответствии с законом "О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Туркменистана".

В архитектурном облике нового, современного административного центра Ахалского региона, строящегося по инициативе председателя Милли Генгеша Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова на территории Гёкдепинского этрапа Ахалского региона, находит свое отражение стремительное социально-экономическое развитие Туркменистана, в организации жилищно-бытового обеспечения – национальное наследие, духовные ценности, многовековые богатые исторические и культурные традиции туркменского народа.

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Версия на английском языке Administrative center in Turkmenistan renamed Arkadag

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