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В Туркменистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Туркменистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса Власти Туркменистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет
В регионе
7 июля 2021 г. 17:30
В Туркменистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Туркменистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет.

Как передает Report, об этом сообщает портал "Хроника Туркменистана".

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности опубликовало в газете "Нейтральный Туркменистан" заметку, в которой говорится об обязательной вакцинации.

Исключение сделано для людей с аллергией на компоненты вакцины, для беременных женщин и кормящих матерей, а также для пациентов с высокой температурой или хроническими заболеваниями в период их обострения.

В конце июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил закупить 1,5 миллиона доз вакцин. По некоторым данным, речь идет о закупке китайского препарата Sinopharm.

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