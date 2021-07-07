В Туркменистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Туркменистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет.
Как передает Report, об этом сообщает портал "Хроника Туркменистана".
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности опубликовало в газете "Нейтральный Туркменистан" заметку, в которой говорится об обязательной вакцинации.
Исключение сделано для людей с аллергией на компоненты вакцины, для беременных женщин и кормящих матерей, а также для пациентов с высокой температурой или хроническими заболеваниями в период их обострения.
В конце июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил закупить 1,5 миллиона доз вакцин. По некоторым данным, речь идет о закупке китайского препарата Sinopharm.