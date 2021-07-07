В Туркменистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Туркменистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет

Власти Туркменистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет.

Как передает Report, об этом сообщает портал "Хроника Туркменистана".

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности опубликовало в газете "Нейтральный Туркменистан" заметку, в которой говорится об обязательной вакцинации.

Исключение сделано для людей с аллергией на компоненты вакцины, для беременных женщин и кормящих матерей, а также для пациентов с высокой температурой или хроническими заболеваниями в период их обострения.

В конце июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил закупить 1,5 миллиона доз вакцин. По некоторым данным, речь идет о закупке китайского препарата Sinopharm.