В Туркменистане показательно сожгли 200 кг наркотиков

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Ежегодная публичная акция по уничтожению наркотиков прошла в субботу, 20 декабря, в Туркменистане. В общей сложности более 200 кг дурманящих и психотропных веществ были сожжены вблизи поселка Багабат Ахалской области. Правоохранительные органы изъяли эти наркотики в результате нескольких проведенных в нынешнем году спецопераций, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Подобные акции проходят в Туркменистане дважды в год на протяжении 10 лет — в июне и декабре. Зрители могут собственноручно отправить упаковки контрабандного товара в специальные печи, температура в которых превышает 1000 градусов. Организуют эти акции государственная координационная комиссия по борьбе с наркоманией при кабинете министров и госслужба безопасности здорового общества.

По устоявшейся традиции на нынешнем мероприятии присутствовали сотрудники ашхабадских офисов Управления ООН по наркотикам и преступности и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), аккредитованные в стране дипломаты, руководители правоохранительных органов Туркменистана, представители вооруженных сил и общественных организаций.

В стране, которая граничит с главным мировым производителем дурмана – Афганистаном, уже несколько лет ведется кампания под лозунгом "В нашей стране нет места наркомании". Она включает мероприятия, популяризирующие занятия спортом и здоровый образ жизни среди молодежи. Согласно официальным данным, совместные усилия военных, правоохранителей и общественности приносят свои плоды: если в 2008 году было уничтожено более 2,3 тонны, то в нынешнем году — 432 кг наркотических средств.