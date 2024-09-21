В Туркмениcтане по случаю Дня независимости помиловали 736 осужденных

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 736 осужденных граждан по случаю предстоящего 27 сентября Дня независимости республики.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 736 осужденных граждан по случаю предстоящего 27 сентября Дня независимости республики.

Как передает Report , об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам расширенного заседания кабмина страны.

Секретарю Госсовета безопасности, министру обороны Бегенчу Гундогдыеву было поручено вместе с руководителями правоохранительных органов провести необходимую работу для того, чтобы освобожденные из мест заключения помилованные граждане в самое ближайшее время оказались дома, в кругу своих семей.

Глава Туркменистана пожелал помилованным усердно трудиться, искренне служить Родине и жить честным трудом.

Также в честь праздника С.Бердымухамедов подписал указ о принятии в гражданство Туркменистана 1 тыс. 146 человек и постановление о предоставлении 134 лицам разрешения на проживание в стране.