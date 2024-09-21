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В Туркмениcтане по случаю Дня независимости помиловали 736 осужденных

В Туркмениcтане по случаю Дня независимости помиловали 736 осужденных Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 736 осужденных граждан по случаю предстоящего 27 сентября Дня независимости республики.
В регионе
21 сентября 2024 г. 08:59
В Туркмениcтане по случаю Дня независимости помиловали 736 осужденных

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 736 осужденных граждан по случаю предстоящего 27 сентября Дня независимости республики.

Как передает Report, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам расширенного заседания кабмина страны.

Секретарю Госсовета безопасности, министру обороны Бегенчу Гундогдыеву было поручено вместе с руководителями правоохранительных органов провести необходимую работу для того, чтобы освобожденные из мест заключения помилованные граждане в самое ближайшее время оказались дома, в кругу своих семей.

Глава Туркменистана пожелал помилованным усердно трудиться, искренне служить Родине и жить честным трудом.

Также в честь праздника С.Бердымухамедов подписал указ о принятии в гражданство Туркменистана 1 тыс. 146 человек и постановление о предоставлении 134 лицам разрешения на проживание в стране.

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