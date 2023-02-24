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В турецком Сивасе произошло землетрясение

В турецком Сивасе произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Гюрюн турецкого города Сивас.
В регионе
24 февраля 2023 г. 21:44
В турецком Сивасе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Гюрюн турецкого города Сивас.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Эпицентр землетрясения находился на глубине 5,13 км. Природное явление было зафиксировано в 21:19 по бакинскому времени.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 43 556 человек.

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