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В Шанлыурфе 2 человека погибли, 8 ранены в результате взрыва газа в здании

В Шанлыурфе 2 человека погибли, 8 ранены в результате взрыва газа в здании В результате взрыва в городе Шанлыурфа погибли двое, восемь человек получили ранения.
В регионе
20 февраля 2023 г. 13:25
В Шанлыурфе 2 человека погибли, 8 ранены в результате взрыва газа в здании

В результате взрыва в городе Шанлыурфа погибли двое, восемь человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

Губернатор Шанлыурфы Салих Айхан прибыл на место происшествия.

По его словам, предполагается, что внутри здания находится еще один человек. Уже начато расследование в связи со случившимся, и приняты соответствующие меры безопасности.

12.45

В турецком городе Шанлыурфа произошел взрыв газа в жилом здании.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали 5 человек. Остальные жители были эвакуированы.

На место происшествия было направлено большое количество пожарных и медиков.

Напомним, что в одноименной провинции Шанлыурфа также произошло землетрясение 6 февраля, где погибли люди и обрушены здания. Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе завершились 9 февраля.

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Версия на английском языке 5 people injured in gas explosion in Türkiye's Sanliurfa

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