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В турецком Самсуне автомобиль с ребенком за рулем спровоцировал ДТП, есть пострадавшие

В турецком Самсуне автомобиль с ребенком за рулем спровоцировал ДТП, есть пострадавшие В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового и грузового автомобилей в районе Чаршамба турецкого Самсуна пострадали пять человек.
В регионе
24 декабря 2024 г. 02:51
В турецком Самсуне автомобиль с ребенком за рулем спровоцировал ДТП, есть пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового и грузового автомобилей в районе Чаршамба турецкого Самсуна пострадали пять человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на DHA.

"Грузовик столкнулся с автомобилем, выезжающим с парковки банкетного зала", - отметило агентство.

Выяснилось, что во время аварии за рулем легкового автомобиля находился 9-летний ребенок. В ДТП пострадали пять человек, включая несовершеннолетнего водителя. Среди пострадавших также есть дети 1 и 7 лет.

Подчеркивается, что двое из пострадавших, в том числе 7-летний ребенок, находятся в критическом состоянии.

По факту ведется расследование.

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