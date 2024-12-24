В турецком Самсуне автомобиль с ребенком за рулем спровоцировал ДТП, есть пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового и грузового автомобилей в районе Чаршамба турецкого Самсуна пострадали пять человек.
Об этом
"Грузовик столкнулся с автомобилем, выезжающим с парковки банкетного зала", - отметило агентство.
Выяснилось, что во время аварии за рулем легкового автомобиля находился 9-летний ребенок. В ДТП пострадали пять человек, включая несовершеннолетнего водителя. Среди пострадавших также есть дети 1 и 7 лет.
Подчеркивается, что двое из пострадавших, в том числе 7-летний ребенок, находятся в критическом состоянии.
По факту ведется расследование.