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Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции превысило 30

Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции превысило 30 Подвесной потолок обрушился в гостинице в турецком Карсе, где проходили мероприятия, есть раненые.
В регионе
7 января 2023 г. 22:58
Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции превысило 30

Число пострадавших в результате обрушения в субботу крыши отеля в Сарыкамыше в приграничной с Арменией провинции Карс возросло до 32.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

"За помощью обратились 32 человека. 23 получили медицинскую помощь на месте, 9 госпитализированы. Состояние пострадавших в целом хорошее", - написал министр в Twitter.

Телеканал CNN Türk со ссылкой на местные власти сообщил о 10 пострадавших в результате ЧП.

По информации телеканала, инцидент произошел во время массового мероприятия в отеле, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.

22:48

Подвесной потолок обрушился в гостинице в турецком Карсе, где проходили мероприятия, есть раненые.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал NTV.

"Потолок гостиницы в районе Сарыкамыш в Карсе обрушился, в результате инцидента есть пострадавшие", – отмечает телеканал.

Губернатор провинции Карс Тюркер Оксюз заявил о 10 пострадавших в ходе инцидента.

"Пострадали 10 человек, они госпитализированы, их жизням ничто не угрожает", – цитирует губернатора телеканал CNN Türk.

На месте происшествия работают спасатели и следователи.

Инцидент произошел во время массового мероприятия, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.

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