Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции превысило 30

Число пострадавших в результате обрушения в субботу крыши отеля в Сарыкамыше в приграничной с Арменией провинции Карс возросло до 32.
Как передает Report, об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
"За помощью обратились 32 человека. 23 получили медицинскую помощь на месте, 9 госпитализированы. Состояние пострадавших в целом хорошее", - написал министр в Twitter.
Телеканал CNN Türk со ссылкой на местные власти сообщил о 10 пострадавших в результате ЧП.
По информации телеканала, инцидент произошел во время массового мероприятия в отеле, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.
Подвесной потолок обрушился в гостинице в турецком Карсе, где проходили мероприятия, есть раненые.
Об этом
"Потолок гостиницы в районе Сарыкамыш в Карсе обрушился, в результате инцидента есть пострадавшие", – отмечает телеканал.
Губернатор провинции Карс Тюркер Оксюз заявил о 10 пострадавших в ходе инцидента.
"Пострадали 10 человек, они госпитализированы, их жизням ничто не угрожает", – цитирует губернатора телеканал CNN Türk.
На месте происшествия работают спасатели и следователи.
Инцидент произошел во время массового мероприятия, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.