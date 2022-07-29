В турецком Мармарисе лесные пожары достигли курортной зоны

Лесные пожары свирепствуют в популярном туристическом городе-порте Мармарисе на юго-западе Турции.

Лесные пожары свирепствуют в популярном туристическом городе-порте Мармарисе на юго-западе Турции.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают турецкие СМИ.

По их данным, пожары в пятницу достигли территории одного из отелей, расположенных у леса. Огонь уничтожил несколько построек.

Мэр Мармариса Мехмет Октай сообщил газете "Хабертюрк", что все постояльцы и сотрудники отеля и близлежащих объектов эвакуированы.

Пожарные ведут борьбу с огнем - в тушении задействовано семь вертолетов и пять самолетов.

Прошлым летом Турция тоже столкнулась с сильными природным пожарами. Огонь тогда уничтожил сотни гектаров леса.