В турецком Карсе почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Генеральном консульстве Азербайджанской Республики в турецком городе Карсе почтили память жертв Ходжалинского геноцида.
Как сообщает анкаринское бюро
На мероприятии минутой молчания почтили память жертв Ходжалы, а также погибших в результате сильнейшего землетрясения, произошедшего 6 февраля в 10 провинциях Турции, прозвучали гимны Азербайджана и Турции.
Затем был продемонстрирован фильм о Ходжалинском геноциде.
Генеральный консул Азербайджанской Республики в Карсе Нуру Гулиев, открывший мероприятие вступительным словом, подробно рассказал об истории Ходжалинской резни и о том, что на протяжении истории против тюрков было совершено много таких геноцидов как на территории Азербайджана, так и Турции, однако это не ослабило решимости тюркского мира в целом.
Выступившее далее рассказали об истории Ходжалинского геноцида, отметили важность сплоченности тюркского мира, в частности турецко-азербайджанского братства для предотвращения подобных событий в будущем.