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В турецком Карсе почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В турецком Карсе почтили память жертв Ходжалинского геноцида В Генеральном консульстве Азербайджанской Республики в турецком городе Карсе почтили память жертв Ходжалинского геноцида.
В регионе
25 февраля 2023 г. 20:12
В турецком Карсе почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Генеральном консульстве Азербайджанской Республики в турецком городе Карсе почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает анкаринское бюро Report, в мероприятии приняли участие сотрудники генконсульства, представители властей Карса, азербайджанские преподаватели и студенты, работающие в Карсском Кавказском университете, а также представители общественности и СМИ.

На мероприятии минутой молчания почтили память жертв Ходжалы, а также погибших в результате сильнейшего землетрясения, произошедшего 6 февраля в 10 провинциях Турции, прозвучали гимны Азербайджана и Турции.

Затем был продемонстрирован фильм о Ходжалинском геноциде.

Генеральный консул Азербайджанской Республики в Карсе Нуру Гулиев, открывший мероприятие вступительным словом, подробно рассказал об истории Ходжалинской резни и о том, что на протяжении истории против тюрков было совершено много таких геноцидов как на территории Азербайджана, так и Турции, однако это не ослабило решимости тюркского мира в целом.

Выступившее далее рассказали об истории Ходжалинского геноцида, отметили важность сплоченности тюркского мира, в частности турецко-азербайджанского братства для предотвращения подобных событий в будущем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarsda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

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