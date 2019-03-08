В турецком Игдыре погиб военнослужащий

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В турецком регионе Игдыр на границе погиб военнослужащий.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространило минобороны Турции.
Инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием.
Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В турецком регионе Игдыр на границе погиб военнослужащий.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространило минобороны Турции.
Инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием.
Эта новость также доступна на других языках:
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости