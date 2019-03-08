В турецком Игдыре погиб военнослужащий

8 марта, 2019 10:46

https://report.az/storage/news/580889f2f65fa348638d37a4d117cdfd/b57c4fe7-f4e3-4310-91ef-12dfd901e3a2_292.jpg Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В турецком регионе Игдыр на границе погиб военнослужащий. Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространило минобороны Турции. Инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием.

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