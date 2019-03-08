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В турецком Игдыре погиб военнослужащий

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В турецком регионе Игдыр на границе погиб военнослужащий. 

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространило минобороны Турции. 

Инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием. 

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