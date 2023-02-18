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В турецком Хатае спустя 296 часов после землетрясения спасли трех человек

В турецком Хатае спустя 296 часов после землетрясения спасли трех человек Спустя 296 часов после землетрясения в турецком Хатае из-под завалов вызволили трех человек, один из них ребенок.
В регионе
18 февраля 2023 г. 12:57
В турецком Хатае спустя 296 часов после землетрясения спасли трех человек

Спустя 296 часов, на 13-й день после землетрясения в турецком Хатае из-под завалов вызволили трех человек, один из них ребенок.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

Они госпитализированы.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

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Версия на английском языке Three people rescued from rubble in Türkiye 296 hours after quake
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələdən 296 saat sonra 3 nəfər xilas edilib

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