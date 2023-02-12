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В турецком Хатае спасены мать и ребенок, которые провели под завалами 141 час

В турецком Хатае спасены мать и ребенок, которые провели под завалами 141 час В районе Атакья турецкого города Хатай из-под завалов 6-этажного дома спасены мать и ребенок, которые провели под руинами здания 141 час.
В регионе
12 февраля 2023 г. 07:58
В турецком Хатае спасены мать и ребенок, которые провели под завалами 141 час

В районе Атакья турецкого города Хатай из-под завалов 6-этажного дома спасены мать и ребенок, которые провели под руинами здания 141 час.

Как передает Report со ссылкой на агентство İHA, операция по извлечению пострадавших продолжалась девять часов.

После оказания на месте первой помощи они были доставлены в больницу.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что в целях ликвидации последствий землетрясений в Турцию направлены 725 сотрудников МЧС Азербайджана.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, число погибших в Турции достигло 24 617, еще свыше 80 тыс. человек пострадали.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоHatayda zəlzələdən 141 saat sonra ana və övladı xilas edilib

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