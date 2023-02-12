В турецком Хатае спасены мать и ребенок, которые провели под завалами 141 час

В районе Атакья турецкого города Хатай из-под завалов 6-этажного дома спасены мать и ребенок, которые провели под руинами здания 141 час.
Как передает
После оказания на месте первой помощи они были доставлены в больницу.
В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.
Отметим, что в целях ликвидации последствий землетрясений в Турцию направлены 725 сотрудников МЧС Азербайджана.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, число погибших в Турции достигло 24 617, еще свыше 80 тыс. человек пострадали.