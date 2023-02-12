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В турецком Хатае произошло еще одно землетрясение

В турецком Хатае произошло еще одно землетрясение Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Хасса турецкого города Хатай недалеко от границы с Сирией.
В регионе
12 февраля 2023 г. 03:17
В турецком Хатае произошло еще одно землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Хасса турецкого города Хатай недалеко от границы с Сирией.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр землетрясения залегал на глубине 5,13 км, подземные толчки были зафиксированы в 02:29 по бакинскому времени.

Напомним, что ранее AFAD распространило информацию о еще одном землетрясении в районе Антакья.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, число погибших в Турции достигло 24 617, еще свыше 80 тыс. человек пострадали.

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