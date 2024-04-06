В турецком городе Шанлыурфа произошла стрельба, есть погибший и раненные

В турецком городе Шанлыурфа произошла стрельба.

В турецком городе Шанлыурфа произошла стрельба.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

По информации, в результате перестрелки, произошедшей на междугородном автовокзале города, погиб один человек, еще 10 получили ранения.

Отметим, что находившийся возле терминала полицейский вмешался в конфликт в результате чего получил ранения. Причина инцидента пока неизвестна.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и экстренных служб. Пострадавшие были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей один из пострадавших скончался по дороге в больницу.

По факту ведется расследование.