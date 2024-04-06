О нас

В турецком городе Шанлыурфа произошла стрельба, есть погибший и раненные

В турецком городе Шанлыурфа произошла стрельба, есть погибший и раненные В турецком городе Шанлыурфа произошла стрельба.
В регионе
6 апреля 2024 г. 00:29
В турецком городе Шанлыурфа произошла стрельба, есть погибший и раненные

В турецком городе Шанлыурфа произошла стрельба.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

По информации, в результате перестрелки, произошедшей на междугородном автовокзале города, погиб один человек, еще 10 получили ранения.

Отметим, что находившийся возле терминала полицейский вмешался в конфликт в результате чего получил ранения. Причина инцидента пока неизвестна.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и экстренных служб. Пострадавшие были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей один из пострадавших скончался по дороге в больницу.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə silahlı insident zamanı 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

Другие новости из категории

Во время аварии на шахте в Турции под завалами оказались 9 человек, есть погибший
Во время аварии на шахте в Турции под завалами оказались 9 человек, есть погибший
6 апреля 2024 г. 00:02
Иран и Пакистан договорились провести обмен заключенными
Иран и Пакистан договорились провести обмен заключенными
5 апреля 2024 г. 23:46
РФ рассматривает встречу Армения - США - ЕС как попытку втянуть Кавказ в противостояние
РФ рассматривает встречу Армения - США - ЕС как попытку втянуть Кавказ в противостояние
5 апреля 2024 г. 21:12
МИД РФ: Действия США и НАТО провоцируют серьезные риски для безопасности на Южном Кавказе
МИД РФ: Действия США и НАТО провоцируют серьезные риски для безопасности на Южном Кавказе
5 апреля 2024 г. 20:04
Арестован еще один подозреваемый по делу о теракте в Крокус Сити Холле
Арестован еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"
5 апреля 2024 г. 19:45
У пассажирки рейса Дели-Алматы выявили холеру
У пассажирки рейса Дели-Алматы выявили холеру
5 апреля 2024 г. 19:00
США окажут содействие Армении в развитии атомной энергетики
США окажут содействие Армении в развитии атомной энергетики
5 апреля 2024 г. 17:53
В Казани подросток умер из-за отравления неизвестными веществами
В Казани подросток умер из-за отравления неизвестными веществами
5 апреля 2024 г. 17:12
Генсек Совета Европы посетит Армению
Генсек Совета Европы посетит Армению
5 апреля 2024 г. 16:48
Словацкий политолог: Угрозы со стороны России стоит принимать всерьез
Словацкий политолог: Угрозы со стороны России стоит принимать всерьез
5 апреля 2024 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi