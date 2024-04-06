В турецком городе Шанлыурфа произошла стрельба, есть погибший и раненные

В турецком городе Шанлыурфа произошла стрельба.
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По информации, в результате перестрелки, произошедшей на междугородном автовокзале города, погиб один человек, еще 10 получили ранения.
Отметим, что находившийся возле терминала полицейский вмешался в конфликт в результате чего получил ранения. Причина инцидента пока неизвестна.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и экстренных служб. Пострадавшие были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей один из пострадавших скончался по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.