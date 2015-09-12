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    В турецком городе Джизре отменили комендантский час

    Тем не менее, на дорогах продолжаются проверки армии

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Власти Турции отменили комендантский час в городе Джизре на юго-востоке страны, введенный в связи с силовой операцией против боевиков Курдской рабочей партии (ПКК).

    Как сообщает Report со ссылкой на France Presse, ограничение на въезд действовало с 4 сентября.

    Доступ в город был разрешен с 07:00 по местному времени, однако на дорогах продолжаются проверки армии, говорится в сообщении агентства.

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