В турецком городе Джизре отменили комендантский час

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Власти Турции отменили комендантский час в городе Джизре на юго-востоке страны, введенный в связи с силовой операцией против боевиков Курдской рабочей партии (ПКК).

Как сообщает Report со ссылкой на France Presse, ограничение на въезд действовало с 4 сентября.

Доступ в город был разрешен с 07:00 по местному времени, однако на дорогах продолжаются проверки армии, говорится в сообщении агентства.