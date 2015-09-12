В турецком городе Джизре отменили комендантский час

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Власти Турции отменили комендантский час в городе Джизре на юго-востоке страны, введенный в связи с силовой операцией против боевиков Курдской рабочей партии (ПКК).
Как сообщает Report со ссылкой на France Presse, ограничение на въезд действовало с 4 сентября.
Доступ в город был разрешен с 07:00 по местному времени, однако на дорогах продолжаются проверки армии, говорится в сообщении агентства.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости