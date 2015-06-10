​В турецком городе Диярбакыр убит глава исламской организации

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ В городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, в регионе, населенном курдами, были убиты во вторник четыре человека, в числе которых – Айтадж Берен, глава исламской организации Yeni Ihya Der group ("Научно-исследовательская ассоциация"), которая тесно сотрудничает с исламистской группой Huda-Par, политическим оппонентом Курдской рабочей партии.

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, причина убийства Берена не ясна, однако в последнее время в регионе наблюдались столкновения между сторонниками курдской партии и их противниками.

По данным Hurriyet, он скончался в госпитале после вооруженного нападения.

Остальные трое погибли в беспорядках, которые последовали за гибелью Берена. В организации уже объявили ответственными за его убийство курдов, об этом говорится в сообщении на сайте Yeni Ihya Der. Адвокат покойного Орхан Абдулгани заявил, что Берена убили представители запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.