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    ​В турецком городе Диярбакыр убит глава исламской организации

    Он скончался в госпитале после вооруженного нападения

    Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ В городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, в регионе, населенном курдами, были убиты во вторник четыре человека, в числе которых – Айтадж Берен, глава исламской организации Yeni Ihya Der group ("Научно-исследовательская ассоциация"), которая тесно сотрудничает с исламистской группой Huda-Par, политическим оппонентом Курдской рабочей партии.

    Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, причина убийства Берена не ясна, однако в последнее время в регионе наблюдались столкновения между сторонниками курдской партии и их противниками.

    По данным Hurriyet, он скончался в госпитале после вооруженного нападения.

    Остальные трое погибли в беспорядках, которые последовали за гибелью Берена. В организации уже объявили ответственными за его убийство курдов, об этом говорится в сообщении на сайте Yeni Ihya Der. Адвокат покойного Орхан Абдулгани заявил, что Берена убили представители запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.

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