О нас

В турецком Газиантепе завершены поисково-спасательные работы

В турецком Газиантепе завершены поисково-спасательные работы В турецком городе Газиантепе завершены поисково-спасательные работы.
В регионе
18 февраля 2023 г. 18:12
В турецком Газиантепе завершены поисково-спасательные работы

В турецком городе Газиантепе завершены поисково-спасательные работы.

Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, об этом заявил министр окружающей среды, городского развития и изменения климата страны Мурат Курум.

Отметим, что число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 40 642 человек.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qaziantep şəhərində axtarış-xilasetmə işləri başa çatıb

Экслюзивные новости

Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
17 февраля 2023 г. 20:19
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
17 февраля 2023 г. 16:33
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
17 февраля 2023 г. 16:08
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
17 февраля 2023 г. 13:12
Репортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
ФотоРепортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
16 февраля 2023 г. 18:39
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
16 февраля 2023 г. 16:26
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
16 февраля 2023 г. 15:34
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
16 февраля 2023 г. 15:06
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
16 февраля 2023 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi