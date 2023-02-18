В турецком Газиантепе завершены поисково-спасательные работы

В турецком городе Газиантепе завершены поисково-спасательные работы.

В турецком городе Газиантепе завершены поисково-спасательные работы.

Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, об этом заявил министр окружающей среды, городского развития и изменения климата страны Мурат Курум.

Отметим, что число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 40 642 человек.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах.