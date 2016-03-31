Теракт в турецком Диярбакыре: 7 полицейских погибли, 27 человек ранены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 2

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Число полицейских, ставших жертвами теракта в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, возросло до семи, ранения получили 27 человек, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.
***20:08
Число полицейских, ставших жертвами теракта в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, возросло до шести, ранения получили 23 человека.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.
***19:23
В результате теракта в турецком городе Диярбакыр ранены 18 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, среди раненых есть и гражданские лица.
По информации, несмотря на усилия врачей, спасти четырех полицейских не удалось.
***18:46
В городе Диярбакыр на юго-востоке Турции в районе автовокзала во время следования по улице полицейской машины прогремел взрыв, по меньшей мере семь человек получили ранения.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил телеканал NTV.
К месту происшествия прибывает большое количество машин скорой помощи.
Диярбакыр – один из турецких городов, где активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook