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    Теракт в турецком Диярбакыре: 7 полицейских погибли, 27 человек ранены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 2

    Среди раненых есть и гражданские лица

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Число полицейских, ставших жертвами теракта в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, возросло до семи, ранения получили 27 человек, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    ***20:08

    Число полицейских, ставших жертвами теракта в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, возросло до шести, ранения получили 23 человека.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

    ***19:23

    В результате теракта в турецком городе Диярбакыр ранены 18 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, среди раненых есть и гражданские лица. 

    По информации, несмотря на усилия врачей, спасти четырех полицейских не удалось.

    ***18:46

    В городе Диярбакыр на юго-востоке Турции в районе автовокзала во время следования по улице полицейской машины прогремел взрыв, по меньшей мере семь человек получили ранения.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил телеканал NTV.

    К месту происшествия прибывает большое количество машин скорой помощи.

    Диярбакыр – один из турецких городов, где активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).

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