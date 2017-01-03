В турецкой столице произошел пожар, 30 человек госпитализированы

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В столице Турции городе Анкара произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, пожар зарегистрирован в офисе на первом этаже на улице Чукурамбар.

Во время пожара дымом отравились около 30 человек, они были госпитализированы в больницу.

Огонь за короткий срок охватил 5-этажное здание, в котором находится 25 квартир. На место происшествия привлечены пожарные бригады, полиция и бригады скорой помощи. Пожар потушен, расследуются причины произошедшего.