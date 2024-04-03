В турецкой провинции Ван проходят массовые митинги

Жители турецкой провинции Ван вышли на улицы, несмотря на запрет проводить демонстрации. Они выступают против аннулирования мандата нового мэра от прокурдской партии DEM.

Жители турецкой провинции Ван вышли на улицы, несмотря на запрет проводить демонстрации. Они выступают против аннулирования мандата нового мэра от прокурдской партии DEM.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

По итогам муниципальных выборов, состоявшихся 31 марта в Турции, мэром Вана стал Абдулла Зейдан из партии DEM. Но избирком провинции аннулировал мандат Зейдана, поскольку его обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана.

Пост мэра перешел кандидату от правящей Партии справедливости и развития (AKP) Абдулахату Арваш, получившему второе место по количеству голосов.

Митинги начались еще днем 2 апреля, а ночью переросли в беспорядки.

Власти Турции запретили демонстрации в провинциях Ван и Битлисе с 3 по 17 апреля.