О нас

В турецкой провинции Кахраманмараш зафиксировано мощное торнадо

В турецкой провинции Кахраманмараш зафиксировано мощное торнадо В турецкой провинции Кахраманмараш произошло мощное торнадо. Очевидцы засняли гигантское торнадо, образовавшийся на угольном месторождении в районе Афшин.
В регионе
8 августа 2023 г. 16:38
В турецкой провинции Кахраманмараш зафиксировано мощное торнадо

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло мощное торнадо. Очевидцы засняли гигантское торнадо, образовавшийся на угольном месторождении в районе Афшин.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, его удалось заснять с вертолета.

Никакого ущерба окружающей среде не было нанесено, о пострадавших не сообщалось.

Отметим, что ранее в Кахраманмараше произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших превысило 50 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Powerful tornado in Türkiye’s Kahramanmaras province

Другие новости из категории

Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло до 12
Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло до 12
8 августа 2023 г. 16:25
У бывшего депутата парламента Армении могут изъять незаконно нажитое имущество
У бывшего депутата парламента Армении могут изъять незаконно нажитое имущество
8 августа 2023 г. 15:27
ГУАМ выразила поддержку территориальной целостности Грузии
ГУАМ выразила поддержку территориальной целостности Грузии
8 августа 2023 г. 15:09
В Крыму прогремели взрывы
В Крыму прогремели взрывы
8 августа 2023 г. 14:54
Арутюн Куран: Утверждения о тяжелой жизни армян в Турции не соответствуют действительности
Арутюн Куран: Утверждения о тяжелой жизни армян в Турции не соответствуют действительности
8 августа 2023 г. 14:36
Главы МИД Молдовы и Израиля обсудили расширение связей в разных сферах
Главы МИД Молдовы и Израиля обсудили расширение связей в разных сферах
8 августа 2023 г. 14:05
Ермак анонсировал первые соглашения о гарантиях безопасности Украине до конца года
Ермак анонсировал первые соглашения о гарантиях безопасности Украине до конца года
8 августа 2023 г. 13:24
Ахмет Озай: В годы репрессий было сослано и убито почти 600 тысяч крымских татар
Ахмет Озай: В годы репрессий было сослано и убито почти 600 тысяч крымских татар
8 августа 2023 г. 13:13
Число погибших в результате схода оползня в грузинском курорте увеличилось до 19
Число погибших в результате схода оползня в грузинском курорте увеличилось до 19
8 августа 2023 г. 12:41
Число раненых в Донецкой области в результате ракетного удара ВС РФ возросло до 81
Число раненых в Донецкой области в результате ракетного удара ВС РФ возросло до 81
8 августа 2023 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi