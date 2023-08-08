В турецкой провинции Кахраманмараш зафиксировано мощное торнадо

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло мощное торнадо. Очевидцы засняли гигантское торнадо, образовавшийся на угольном месторождении в районе Афшин.

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло мощное торнадо. Очевидцы засняли гигантское торнадо, образовавшийся на угольном месторождении в районе Афшин.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, его удалось заснять с вертолета.

Никакого ущерба окружающей среде не было нанесено, о пострадавших не сообщалось.

Отметим, что ранее в Кахраманмараше произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших превысило 50 тыс.