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В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш.
В регионе
28 сентября 2023 г. 11:34
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Подземные толчки зарегистрированы в 09:18 по местному времени в районе Эльбистан. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,37 километра.

В провинции Кахраманмараш 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тыс. человек.

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