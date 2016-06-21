​В турецкой провинции Диярбакыр проводятся крупномасштабные антитеррористические операции

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Вооруженные силы и структуры безопасности Турции проводят совместные антитеррористические операции в провинции Диярбакыр против террористической группировки РПК.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", операции проводятся в 25 селах региона.

Согласно информации, в ходе антитеррористических операций будут обезврежены боевики группировки, скрывающиеся в лесах и горах, уничтожены их убежища, продовольственные амбары и боеприпасы.

В сообщении говорится, что операции проводятся при поддержке вертолета "Кобра". В совместных операциях задействованы около тысячи сотрудников сил безопасности.