В турецкой Манисе 350 человек госпитализировали после массового отравления

В турецком городе Маниса произошло массовое отравление.

В турецком городе Маниса произошло массовое отравление.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в службу скорой помощи из разных точек города стали поступать многочисленные обращения, в которых лица сообщали о схожих симптомах.

В итоге на основании поступивших вызовов были госпитализированы 350 человек, медики диагностировали у них пищевое отравление. После оказания соответствующей помощи 321 человек был выписан домой, лечение 29 пациентов продолжается.

В ходе расследования, проведенного управлением здравоохранения города, было установлено, что все указанные лица отравились на рабочем месте, питание по всем пунктам доставляла одна и та же кейтеринговая компания.