В турецкой Манисе 350 человек госпитализировали после массового отравления

В турецком городе Маниса произошло массовое отравление.
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В итоге на основании поступивших вызовов были госпитализированы 350 человек, медики диагностировали у них пищевое отравление. После оказания соответствующей помощи 321 человек был выписан домой, лечение 29 пациентов продолжается.
В ходе расследования, проведенного управлением здравоохранения города, было установлено, что все указанные лица отравились на рабочем месте, питание по всем пунктам доставляла одна и та же кейтеринговая компания.