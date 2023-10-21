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В турецкой Манисе 350 человек госпитализировали после массового отравления

В турецкой Манисе 350 человек госпитализировали после массового отравления В турецком городе Маниса произошло массовое отравление.
В регионе
21 октября 2023 г. 02:33
В турецкой Манисе 350 человек госпитализировали после массового отравления

В турецком городе Маниса произошло массовое отравление.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в службу скорой помощи из разных точек города стали поступать многочисленные обращения, в которых лица сообщали о схожих симптомах.

В итоге на основании поступивших вызовов были госпитализированы 350 человек, медики диагностировали у них пищевое отравление. После оказания соответствующей помощи 321 человек был выписан домой, лечение 29 пациентов продолжается.

В ходе расследования, проведенного управлением здравоохранения города, было установлено, что все указанные лица отравились на рабочем месте, питание по всем пунктам доставляла одна и та же кейтеринговая компания.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə kütləvi zəhərlənmə baş verib, 350 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib

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