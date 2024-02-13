В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей

Сильные дожди вызвали наводнения в турецкой курортной Анталье.

Сильные дожди вызвали наводнения в турецкой курортной Анталье.

Как передает Report, об этом пишет газета Ekonomim.

"Ливень, начавшийся вечером в центре Антальи, усилился ночью. Из-за сильного дождя на дорогах образовались лужи. Граждане и транспортные средства с трудом передвигались по дорогам. В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и офисы. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение", - пишет издание.

В связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями, наводнениями и паводками в провинции, департамент здравоохранения принял решение приостановить на один день учебный процесс в пяти центральных районах Аксу, Дёшемеалты, Кепез, Коньяалты, Муратпаша.