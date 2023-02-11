В турецкой Антакье произошло землетрясение магнитудой 4,3

В городе Антакья провинции Хатай на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3.

В городе Антакья провинции Хатай на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Как сообщает Report , информацию об этом распространило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями страны (AFAD).

По сведениям ведомства, очаг залегал на глубине 7 км. Подземные толчки были зафиксированы в 21:20 по бакинскому времени.

Город Антакья в числе населенных пунктов, где зафиксированы самые масштабные разрушения в результате произошедших в южной части Турции землетрясений 6 февраля.

Напомним, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, число погибших в Турции достигло 22 327, еще свыше 80 тыс. человек пострадали.