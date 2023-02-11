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В турецкой Антакье произошло землетрясение магнитудой 4,3

В турецкой Антакье произошло землетрясение магнитудой 4,3 В городе Антакья провинции Хатай на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3.
В регионе
11 февраля 2023 г. 22:05
В турецкой Антакье произошло землетрясение магнитудой 4,3

В городе Антакья провинции Хатай на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями страны (AFAD).

По сведениям ведомства, очаг залегал на глубине 7 км. Подземные толчки были зафиксированы в 21:20 по бакинскому времени.

Город Антакья в числе населенных пунктов, где зафиксированы самые масштабные разрушения в результате произошедших в южной части Турции землетрясений 6 февраля.

Напомним, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, число погибших в Турции достигло 22 327, еще свыше 80 тыс. человек пострадали.

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