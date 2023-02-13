Завершены поисково-спасательные работы в турецкой Адане

В турецком городе Адане, который пострадал от разрушительных землетрясений, завершены поисково-спасательные работы.

В турецком городе Адане, который пострадал от разрушительных землетрясений, завершены поисково-спасательные работы.

Как передает Report , об этом сообщил в Twitter министр сельского и лесного хозяйства страны Вахид Киришчи.

По его словам, в городе из-под завалов были спасены 34 человека, а также извлечены тела 418 человек.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах. По последним данным, жертвами землетрясения стали не менее 31 643 человек, еще 80 278 получили ранения.