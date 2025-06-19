В турецкой Адане потерпел крушение пожарный самолет, пилоты получили ранения

В турецкой Адане самолет, вылетевший на тушение лесного пожара, потерпел крушение над озером Сейхан Дам. В результате инцидента пилоты получили ранения.

В турецкой Адане самолет, вылетевший на тушение лесного пожара, потерпел крушение над озером Сейхан Дам. В результате инцидента пилоты получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Habertürk TV со слов губернатор региона Явуз Селим Кёшгер.

"Два пилота получили ранения в результате крушения пожарного самолета в Адане. Самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в городе, потерпел крушение, когда находился над озером Сейхан для забора воды", - скакзал он.

Он омтетил, что экипаж был доставлен на берег сотрудниками морской полиции. Состояние здоровья двух пилотов, один из которых является иностранным гражданином, хорошее.