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В турецкой Адане потерпел крушение пожарный самолет, пилоты получили ранения

В турецкой Адане потерпел крушение пожарный самолет, пилоты получили ранения В турецкой Адане самолет, вылетевший на тушение лесного пожара, потерпел крушение над озером Сейхан Дам. В результате инцидента пилоты получили ранения.
В регионе
19 июня 2025 г. 16:59
В турецкой Адане потерпел крушение пожарный самолет, пилоты получили ранения

В турецкой Адане самолет, вылетевший на тушение лесного пожара, потерпел крушение над озером Сейхан Дам. В результате инцидента пилоты получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Habertürk TV со слов губернатор региона Явуз Селим Кёшгер.

"Два пилота получили ранения в результате крушения пожарного самолета в Адане. Самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в городе, потерпел крушение, когда находился над озером Сейхан для забора воды", - скакзал он.

Он омтетил, что экипаж был доставлен на берег сотрудниками морской полиции. Состояние здоровья двух пилотов, один из которых является иностранным гражданином, хорошее.

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Версия на азербайджанском языке Adanada yanğınsöndürən təyyarə qəzaya uğrayıb, pilotlar xəsarət alıb

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