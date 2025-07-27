В Турции пресечена контрабанда 132 игрушек Labubu

В ходе операций Министерства торговли Турции в аэропорту Сабиха Гёкчен в Стамбуле была пресечена попытка контрабандного ввоза 132 игрушек Labubu.

В ходе операций Министерства торговли Турции в аэропорту Сабиха Гёкчен в Стамбуле была пресечена попытка контрабандного ввоза 132 игрушек Labubu.

Как передает Report, прибывшие в Турцию два пассажира были взяты под контроль после того, как в их багаже были обнаружены и изъяты указанные игрушки без соответствующей таможенной декларации.

Отметим, что Labubu - это бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Лун Касином. Игрушки продаются исключительно в магазинах китайской розничной сети Pop Mart. В последнее время они быстро набирают популярность. 40% покупателей игрушек Labubu являются гражданами зарубежных стран, и компания-производитель вытесняет западных конкурентов на рынке. Рыночная капитализация Pop Mart, согласно последним данным, выросла примерно до 41 млрд долларов. Это больше, чем заработали вместе известные американские производители игрушек Mattel и Hasbro.