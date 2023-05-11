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В Турцию доставили бюллетени граждан, проголосовавших на выборах из-за рубежа

В Турцию доставили бюллетени граждан, проголосовавших на выборах из-за рубежа Самолет "Турецких авиалиний" доставил в республику из других стран бюллетени турецких граждан, проголосовавших на выборах, которые пройдут в стране 14 мая.
В регионе
11 мая 2023 г. 10:08
В Турцию доставили бюллетени граждан, проголосовавших на выборах из-за рубежа

Самолет "Турецких авиалиний" доставил в республику из других стран бюллетени турецких граждан, проголосовавших на выборах, которые пройдут в стране 14 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг газета Yeni Safak.

Сумки с бюллетенями до окончания голосования 14 мая будут храниться в безопасном месте.

В страну доставлены документы с участков, открытых в представительствах Турции во Франции, Германии, Швейцарии и Австрии. Это более 532 тыс. отданных гражданами голосов. В течение четверга в республику прибудут и бюллетени из других стран. Этот груз сопровождают сотрудники ЦИК, представители партий и дипкурьеры.

Сообщается, что уровень участия в голосовании за рубежом составил около 50%. Центризбирком ранее сообщал, что из 3,4 млн зарегистрированных за пределами страны избирателей право голоса использовали более 1,69 млн. ЦИК открыл 156 участков в 75 странах. По окончании процедуры голосования вечером 14 мая результаты голосования за рубежом будут централизованно подсчитаны и внесены в единую систему.

Голосование за рубежом стартовало 27 апреля и продлилось до вечера 9 мая. Однако избиратели, зарегистрированные за пределами Турции, смогут до 14 мая использовать свой голос, если находятся в республике и проголосуют на пограничных пунктах, в аэропортах, морских портах, на сухопутных КПП.

В выборах 14 мая, согласно данным ЦИК, смогут принять участие 64 млн граждан Турции. Всего в стране и за ее пределами будет установлено 191 884 урны для голосования. В президентских выборах участвуют четыре кандидата, основными претендентами на высший государственный пост считаются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Местные политологи не исключают проведения президентских выборов в Турции в два тура. В этом случае второй тур состоится 28 мая. Победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.

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Версия на английском языке Ballots of citizens who voted in elections from abroad delivered to Türkiye

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