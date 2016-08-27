В Турции женщинам-полицейским разрешили носить хиджаб

Баку. 27 Августа. REPORT.AZ/ Женщины-полицейские в Турции смогут носить хиджаб как часть их униформы.

Как передает Report, об этом сообщила в субботу официальная Resmi Gazete.

Согласно опубликованному в газете постановлению, женщины-полицейские получили право носить платок под форменным головным убором при условии, что он будет такого же цвета, как униформа, и не иметь рисунка.

Нововведение раскритиковал заместитель главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Вели Акбаба, который назвал его нарушением беспристрастности полиции.

"Демонстрация полицейскими своих религиозных отличий недопустима, это увеличит раскол в обществе", — цитирует политика газета Cumhuriyet.