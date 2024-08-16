О нас

В Турции женщина помещена на карантин по подозрению в заражении оспой обезьян

В Турции женщина помещена на карантин по подозрению в заражении оспой обезьян В турецкой Сакарье на карантин помещена женщина из Сенегала из-за симптомов, схожих с вирусом оспы обезьян.
В регионе
16 августа 2024 г. 16:52
В Турции женщина помещена на карантин по подозрению в заражении оспой обезьян

В турецкой Сакарье на карантин помещена женщина из Сенегала из-за симптомов, схожих с вирусом оспы обезьян.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в отделение неотложной помощи Учебно-исследовательской больницы Сакарья обратилась 34-летняя женщина из Сенегала с кожными высыпаниями. Врач, заметив пятна на ее теле, изолировал пациентку в отдельной палате и принял решение о карантине.

Пациентка остается под строгой изоляцией, и доступ к ней ограничен.

Ранее случай заражения оспой обезьян был зарегистрирован в Пакистане.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə bir nəfər meymunçiçəyi xəstəliyinə yoluxma şübhəsi ilə karantinə alınıb

Другие новости из категории

В турецком парламенте произошла драка
В турецком парламенте произошла драка
16 августа 2024 г. 16:21
В четырех провинциях Турции бушуют лесные пожары
ВидеоВ четырех провинциях Турции бушуют лесные пожары
16 августа 2024 г. 14:26
В Ереване пройдет Евразийский экономический форум
В Ереване пройдет Евразийский экономический форум
16 августа 2024 г. 13:12
На Ангаре перевернулась лодка с людьми, погиб один человек
На Ангаре перевернулась лодка с людьми, погиб один человек
16 августа 2024 г. 13:02
Армянские СМИ: Макрон может посетить Ереван в сентябре
Армянские СМИ: Макрон может посетить Ереван в сентябре
16 августа 2024 г. 12:49
Совбез Грузии разработает принципы внедрения системы раннего предупреждения ЧС
Совбез Грузии разработает принципы внедрения системы раннего предупреждения ЧС
16 августа 2024 г. 12:14
В РФ могу ввести обязательную видеозапись на экзаменах для мигрантов
В РФ могу ввести обязательную видеозапись на экзаменах для мигрантов
16 августа 2024 г. 07:11
Патрушев: Запад переносит хаос на территорию других государств
Патрушев: Запад переносит хаос на территорию других государств
16 августа 2024 г. 03:20
При стрельбе на западе Армении ранения получили по меньшей мере два человека
При стрельбе на западе Армении ранения получили по меньшей мере два человека
16 августа 2024 г. 02:47
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
16 августа 2024 г. 00:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi