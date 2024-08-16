В Турции женщина помещена на карантин по подозрению в заражении оспой обезьян

В турецкой Сакарье на карантин помещена женщина из Сенегала из-за симптомов, схожих с вирусом оспы обезьян.

В турецкой Сакарье на карантин помещена женщина из Сенегала из-за симптомов, схожих с вирусом оспы обезьян.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в отделение неотложной помощи Учебно-исследовательской больницы Сакарья обратилась 34-летняя женщина из Сенегала с кожными высыпаниями. Врач, заметив пятна на ее теле, изолировал пациентку в отдельной палате и принял решение о карантине.

Пациентка остается под строгой изоляцией, и доступ к ней ограничен.

Ранее случай заражения оспой обезьян был зарегистрирован в Пакистане.